¿Se está haciendo más contagioso el nuevo coronavirus? Un nuevo estudio de sus mutaciones levanta sospechas

Tras analizar más de 5,000 secuencias genéticas del coronavirus en lo que posiblemente es la más grande revisión de ellas que se ha hecho en EEUU, científicos de Houston intuyen que las mutaciones lo han hecho, no más peligroso o letal, pero quizá sí más contagioso .

Los hallazgos, publicados este miércoles en un preprint sujeto a revisión y reseñado por el diario The Washington Post , muestran cómo distintas cepas del virus entraron a la ciudad de Houston en marzo, pero para junio - cuando la ciudad se convirtió en un hot spot - una cepa particular (la D614G) predominó en casi todas las muestras.

“Esto no significa que la mutación D614G sea más trasmisible, incluso así esté bajo selección positiva. Simplemente refleja que el virus es más prevalente. Se debe investigar más para determinar cuál, si es que la hay, es la ventaja que esta mutación confiere” , explica Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Columbia, en un hilo de Twitter.

En pocas palabras: no hay razones para alarmarse.

“Le hemos dado a este virus muchas oportunidades. Hay una inmensa población allá afuera ahora” , dice a The Washington Post .

Morens no descarta que el virus pudiera estar respondiendo con estas mutaciones a intervenciones como el uso de máscara y distanciamiento social. “Todas estas cosas son barreras para la transmisibilidad o contagio, pero en la medida en que el virus se hace más contagioso, estadísticamente se hace mejor esquivando esas barreras” , indica al Post.

Otros expertos hacen un llamado a la calma. “El estudio de Texas está recibiendo titulares sensacionalistas. Recuerden: la mutación D614G es la misma que hemos conocido desde la primavera (…) Es genial que se confirmen trabajos previos, pero no algo nuevo”, tuiteó Emma Hodcroft, co-desarrolladora de Next Strain , plataforma de rastreo en tiempo real de la data genética de muchos patógenos, entre ellos el SARS-CoV-2.



En su cuenta de Twitter Hodcroft dice no estar preocupada por lo que ve en el estudio. “Las mutaciones que ellos encuentran no son distintas a la diversidad de mutaciones que vemos en miles de secuencias genéticas que hacemos públicas día a día. Los virus mutan y eso es normal. Los autores no encuentran ninguna mutación notable por lo que puedo ver”.