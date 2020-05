Científicos identifican cepa predominante del virus que creen es más contagiosa que la inicial: ¿Hay razones para alarmarse?

Pero ya varios expertos han aclarado que no hay razones todavía para alarmarse. “Este tipo de reportajes del coronavirus me hace hervir la sangre. No hay evidencia de que la cepa dominante lo sea por ser ‘más contagiosa’”, explica la viróloga de la Universidad de Columbia, Angela Rasmussen, en un hilo de Twitter a propósito de un artículo de Los Angeles Times, que fue el primero en hablar sobre ese reporte, que ha causado revuelo en las redes sociales.