¿Cómo es posible que una mujer no sepa que va a tener un bebé hasta el momento del parto? Lo explicamos

Razones biológicas y psicológicas

“Existen demasiados riesgos cuando no se controla la llegada de un nuevo ser. La idea del control prenatal es prevenir cualquier complicación que afecte a la madre o al bebé, de ahí que uno no controlado tenga alto riesgo de problemas”, dice Pascuzzo.

Las juzgan por su “falta de sentido común”

La salud mental de la madre también puede verse afectada. “La mayoría de los padres tienen nueve meses para prepararse, yo tuve dos segundos, quizá un minuto. En un instante mi vida cambió para siempre”, relata a The Guardian Klara Dollan, quien sólo se enteró de su embarazo a las 34 semanas en pleno trabajo de parto. “No subí de peso, no tuve síntomas, no nausea, no antojos ni nada”.