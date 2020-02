Cinco respuestas que te ayudarán a disipar temores frente al coronavirus

El número de muertes en China es sorprendente, pero recuerda, incluso un virus con una baja tasa de mortalidad puede matar a muchas personas si el número de infecciones es grande. Por ejemplo, la gripe mata al 0,14% de los pacientes infectados , explicó el doctor Peter Hotez, profesor de pediatría, virología molecular y microbiología en el Baylor College of Medicine en Houston. Pero debido a que la gripe es tan común, infectando hasta a 45 millones de estadounidenses por temporada , las muertes podrían ascender a 61,000 personas en ese lapso solo en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Pero las estadísticas que surgen de China también son sospechosas, y los expertos aún no saben cómo evaluarlas. Por ejemplo, funcionarios de ese país cambiaron repentinamente sus criterios para confirmar la enfermedad y agregaron más de 15,000 casos a la lista de pacientes, después de dos días de informar una disminución en la cantidad de personas afectadas.

El número de casos de coronavirus puede ser mucho mayor de lo que China informa, dijo Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador en Políticas Públicas & Derechos Humanos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tal vez no sea un esfuerzo deliberado para minimizar el brote, pero podría indicar problemas "con la capacidad de China de realizar pruebas y vigilancia", dijo. “Simplemente no están registrando todos los casos y muertes. Un problema aún mayor es que no hay una verificación independiente”.