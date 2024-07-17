Cambiar Ciudad
Envejecimiento

Esta es la posible causa detrás del envejecimiento, según un estudio (y puede ser clave hacia la "eterna juventud")

Un estudio indicó que un medicamento amplió la expectativa en ratones que registraron mejoras en su estado de salud y en su condición física, pese a la edad de los animales.

Univision
Expertos en el Reino Unido y Singapur analizan si el bloqueo de una molécula inflamatoria conocida como interleucina-11 (IL-11) ayudaría a ralentizar el envejecimiento en humanos, luego de que incrementó la esperanza de vida en ratones hasta en un 25%.

Los animales a los que les fue administrado el producto tenían una apariencia más saludable, fuerte y desarrollaron un menor número de enfermedades que los ratones que no fueron medicados.

La IL-11, que existe en algunos medicamentos contra el cáncer, está siendo probado ahora en humanos para ver si tendrá los mismos efectos antienvejecimiento que tuvo en los animales.

Los ratones “abuelitos supermodelos” del estudio

Los ratones cuyo envejecimiento fue detenido con el tratamiento fueron denominados por los expertos como “abuelitos supermodelos”, por su buen aspecto pese a la edad.

Los científicos que llevaron a cabo la investigación pertenecen al Laboratorio de Ciencia Médica MRC británico, el Colegio Imperial de Londres y a la Escuela de Medicina Duke-NUS en Singapur.

Sus estudios sugieren que esta proteína está directamente vinculada con las causas del envejecimiento.

Los niveles de la presencia de la proteína en los humanos se incrementan conforme avanza la edad, lo que contribuye a una mayor inflamación del cuerpo.

En qué consisten los experimentos antienvejecimiento

Los científicos llevaron a cabo dos experimentos. El primero consistió genéticamente a los ratones para que no produjeran la IL-11.

El segundo consistió en esperar a que los ratones cumplieran 75 semanas de edad, equivalentes a 55 años en los humanos, para después purgar esa proteína de sus cuerpos con el medicamento.

Los resultados de los estudios, publicados en la revista científica Nature, indican que la expectativa de vida de los ratones incrementó en 20% y 25% dependiendo del experimento y del sexo de los animales.

Estos animales suelen morir de cáncer, pero los estudios indicaron que los animales que tenían deficiencias de IL-11 desarrollaron niveles más bajos de esa enfermedad.

También mostraron una mejor función muscular, una mejor condición física y su pelaje era más saludable, entre otros aspectos.

El profesor Stuart Cook dijo a la BBC que era “definitivamente” valioso que se probaran los efectos del medicamento en los humanos y que él mismo estaba dispuesto a tomarlo.

¿Qué efectos tendría el tratamiento en los humanos?

Los científicos creen que la proteína juega un rol negativo en los humanos al envejecer.

La IL-11 juega un rol en el desarrollo temprano del cuerpo humano. Las personas que nacen con deficiencias de la proteína sufren de problemas en los ligamentos que requieren de cirugía. La proteína también afecta la capacidad de cicatrización.

Sin embargo, al envejecer, los niveles de esta proteína en el cuerpo se vuelven perniciosos.

El medicamento que usa esta proteían en cuestión ya está siendo usado en pacientes con fibrosis pulmonar.

El profesor Cook dijo que los ensayos clínicos aún no han sido concluidos, pero dijo que los datos recabados hasta ahora indican que es seguro aplicarla en los humanos.

La profesora Anissa Widjaja, de la Escuela de Medicina de Duke-NUS, dijo que aunque los estudios fueron llevados a cabo principalmente en ratones, se espera que los hallazgos sean benéficos para la salud humana.

“Esta investigación es un paso importante hacia el mejor entendimiento del envejecimiento y hemos demostrado que, en ratones, una terapia podría potencialmente extender un envejecimiento saludable”, declaró a la BBC.

Ilaria Bellantuono, profesora de envejecimiento musculoesquelético de la Universidad de Sheffield, añadió que aunque los datos del estudio parecen “sólidos” aún debe analizarse qué tan costoso sería desarrollar el medicamento y sus efectos en los humanos.

