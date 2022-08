Nueva etapa pandémica: CDC suavizan recomendaciones de distanciamiento social y cuarentena

Uno de los cambios más importantes es que si alguien ha estado expuesto al covid-19 no tiene que guardar cuarentena, sino que se recomienda que use una mascarilla de alta calidad --como N95 o KN95-- durante 10 días y se haga una prueba al quinto día. Sin embargo, si está positivo o se siente mal y sospecha que puede ser coronavirus, sí debe aislarse aunque todavía no se tengan los resultados del examen.