Calor extremo, violencia y renta: más pesadillas para los migrantes que esperan asilo

MEXICALI, México - No fue hasta mayo cuando los termómetros alcanzaron los 100 grados en esta ciudad fronteriza mexicana. Tania estaba lavando ropa para sus dos hijas cuando comenzó a sentirse mareada y débil. Se acostó en una cama del asfixiante refugio para migrantes donde estaba con su prometido y sus hijos.

Pero el dolor punzante y las náuseas no desaparecieron, y la mujer se desmayó. La llevaron a un hospital de la Cruz Roja Mexicana, uno de los pocos lugares donde los solicitantes de asilo como ella, que esperan en la frontera de los Estados Unidos para defender su caso, pueden acudir en caso de emergencia.

"De donde vengo, no tenemos un calor como éste", le dijo a California Healthline recostada en la cama del hospital.

Mientras estuvieron en Mexicali, el prometido de Tania trabajó como guardia nocturno en una comunidad cerrada, y ahorró suficiente dinero para que la familia alquilara una habitación en una casa privada cuando llegaron a Tijuana. Pero el dinero no durará hasta su fecha de corte, que es a fines de mayo. Esperan que se abra espacio en un refugio. Si no, no saben a dónde irán.