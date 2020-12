Ataques a la salud pública generan éxodo de funcionarios en medio de la pandemia

En medio de este retroceso, desde el 1 de abril, al menos 181 líderes de salud pública estatales y locales, en 38 estados, han renunciado, se han jubilado o han sido despedidos, según una investigación en curso de The Associated Press y KHN. Expertos dicen que se trata del éxodo más grande de líderes de salud pública en la historia de los Estados Unidos.

Una gran pérdida

AP y KHN informaron anteriormente que, desde 2010, el gasto per cápita de los departamentos de salud pública estatales se había reducido en un 16%, y en los departamentos de salud locales, un 18%. Al menos 38,000 empleos de salud pública estatales y locales han desaparecido desde la recesión de 2008.

La gobernadora demócrata Laura Kelly emitió un mandato de uso de máscaras en julio, pero la legislatura estatal permitió que los condados optaran por no participar. Un informe reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) mostró que los 24 condados de Kansas que habían cumplido con este mandato registraron una disminución del 6% en los casos de COVID-19, mientras que los 81 condados que optaron por no participar por completo vieron un aumento del 100%.

Coleman presionó para que el condado de Linn mantuviera la regla, pero los comisionados escribieron que las máscaras "no son necesarias para proteger la salud pública y la seguridad del condado".

Coleman se sintió decepcionada, pero no sorprendida. "Al menos sé que he hecho todo lo posible para intentar proteger a la gente", dijo.

Extremistas políticos

Amenazas violentas

"Me preocupa si tendrán la fortaleza necesaria para decirles a los funcionarios electos lo que necesitan escuchar en lugar de lo que quieren escuchar", dijo Barbot. En el condado de Linn, los casos están aumentando. Hasta el 14 de diciembre, 1 de cada 24 residentes había dado positivo para COVID.

"Por supuesto, podría rendirme y colgar la toalla, pero todavía no he llegado a ese punto", dijo Coleman. Ha notado que más personas usan máscaras en estos días. Pero en la ferretería familiar, todavía no son obligatorias.