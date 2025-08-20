Los 13 estados con camarones "radioactivos" vendidos en Walmart que la FDA pide desechar

Video En realidad aumentada: hallan un nido de avispas radioactivas en planta nuclear de Carolina del Sur

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) advirtió al público no comer, vender ni servir camarones congelados importados de la empresa indonesia PT. Bahari Makmur Sejati, comercializados bajo la marca Great Value en tiendas Walmart.

El lote afectado se ha comercializado en tiendas Walmart en 13 estados, y podrían estar contaminados con Cesio-137, un metal radioactivo. Los lotes identificados son 8005540-1, 8005538-1 y 8005539-1, con fecha de vencimiento 15/03/2027.

¿Cuáles son los 13 estados en los que se comercializaron los camarones posiblemente "radioactivos"?

Alabama

Arkansas

Florida

Georgia

Kentucky

Luisiana

Missouri

Mississippi

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Texas

West Virginia

Camarones "radioactivos"

El riesgo surge por la posible presencia del isótopo radioactivo Cesio-137 (Cs-137). Aunque los niveles detectados en pruebas de laboratorio fueron bajos y ningún producto contaminado ha llegado al comercio estadounidense, la FDA considera que los camarones podrían haberse procesado en condiciones insalubres que permitan contaminación.

Se recomienda a los consumidores que descarten inmediatamente cualquier producto de estos lotes. Los distribuidores y minoristas deben retirar los camarones de sus estanterías y no venderlos ni servirlos.

La FDA continúa investigando y colaborando con aduanas y autoridades indonesias para asegurar que no ingresen productos contaminados al país. El objetivo es reducir la exposición a radiación de bajo nivel, que podría tener efectos en la salud con consumo prolongado.

La FDA indica que alerta incluye específicamente "ciertos productos crudos congelados de camarón" procesados por PT. Bahari Makmur Sejati, una empresa ubicada en Indonesia que hace negocios como BMS Foods.

Estos productos están identificados de la siguiente forma:

Camarones crudos congelados marca Great Value , código de lote: 8005540-1 , Fecha de caducidad: 3/15/2027

, código de lote: , Fecha de caducidad: 3/15/2027 Camarones crudos congelados marca Great Value , código de lote: 8005538-1 , fecha de caducidad: 15/03/2027

, código de lote: , fecha de caducidad: 15/03/2027 Camarones crudos congeladas marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/03/2027

Los contenedores con la mercancía contaminada fueron detectados en cargamentos en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

El cesio (símbolo químico Cs) es un metal blando, flexible y de color blanco plateado que se vuelve líquido cerca de la temperatura ambiente, pero se une fácilmente a los cloruros para crear un polvo cristalino. La forma radiactiva más común del cesio es el Cs-137. El cesio-137 se produce por fisión nuclear para su uso en dispositivos médicos y medidores. También es uno de los subproductos de los procesos de fisión nuclear en reactores nucleares y pruebas de armas nucleares.

La exposición al Cs-137 puede aumentar el riesgo de cáncer debido a la presencia de radiación gamma de alta energía. La exposición interna al Cs-137 por ingestión o inhalación permite que el material radiactivo se distribuya en los tejidos blandos, especialmente en el tejido muscular, lo que aumenta el riesgo de cáncer, informa la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Si hay sospechas de que ha estado expuesto a niveles de cesio, debe consultar a un médico.

