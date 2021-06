153 trabajadores del Hospital Houston Methodist renunciaron o fueron despedidos por no vacunarse contra el covid-19

Pero el juez de distrito Lynn Hughes no les dio la razón. En una decisión el 12 de junio consideró que no había coerción en la petición del hospital y que el mandato no violaba ni leyes ni políticas públicas estatales o federales. "El Methodist está intentando hacer su trabajo de salvar vidas sin contagiar a sus pacientes de covid-19 (...) Es una decisión que hará que los empleados, pacientes y sus familiares estén a salvo. Bridges puede libremente elegir si acepta o se niega a la vacuna contra el covid-19, pero si se niega deberá buscar otro lugar en el que trabajar", concluyó el magistrado.