¿Conoces las claves para una vida sexual plena? Toma nota

Aunque hay quienes consideran que el sexo se trata de menos palabras y más acción, la conversación honesta y abierta es fundamental para alcanzar el placer, algo que puede resultar incómodo para algunas personas. Distintos expertos en sexualidad brindan algunos consejos para iniciar ese diálogo que no sólo permitirá alcanzar una experiencia más plena, sino también más segura.

Se trata de una conversación necesaria y las estadísticas así lo revelan: 60% de las mujeres creen que su vida sexual podría ser más satisfactoria según una encuesta realizada por Healthy Women. 70% de los jóvenes admiten que necesitan consejos de sus padres acerca de las relaciones sentimentales, reveló un estudio de Harvard. 50% de las hispanas admitió haber tenido relaciones sexuales no deseadas o ser víctima de acoso sexual en una encuesta realizada este año por el Pew Research Study.

Queda mucho por hacer en materia de cómo abordamos nuestra vida sexual y cómo nos comunicamos con los demás al respecto. Toma nota de algunos tips.

Un tema como cualquier otro

“Hablar de sexo no debería ser distinto al placer de tener buen sexo: debe ser divertido y auténtico y tener la misma emoción ya que estamos descubriendo algo especial de otra persona”, explica a Univision Noticias Shan Boodram, sexóloga y presentadora de Make Up or Break Up (O se contentan o rompen su relación).

“Si quieres que la conversación sea libre y desenfadada, tienes que abordarla con esa actitud”, insiste. Para muchas personas esto puede ser todo un reto. “Los mensajes culturales y religiosos sobre sexo, sexualidad y roles de género con los que crecemos pueden impactar el cómo nos comunicamos acerca del sexo y el placer”, aclara a Univision Noticias Logan Levkoff , educadora sexual.





Cómo romper el hielo

Una buena manera de atreverse es comenzar contando una anécdota personal a tu pareja y a partir de ahí preguntarle. “Por ejemplo, contarle dónde fue el lugar más extraño en el que has tenido relaciones y a partir de ahí comenzar el diálogo”, explica Boodram. Otra estrategia útil es admitir que no te sientes cómodo hablando sobre el tema. “Decir ‘Leí un artículo acerca de lo importante que es hablar de salud sexual y me di cuenta de que no lo hemos discutido’”, ilustra Levkoff.

No temas establecer límites

Tan importante como decir lo que deseas, es mencionar lo que no estás dispuesto a hacer. “Si no quieres hacer algo sé honesto y simplemente dile a la persona: no me gusta eso, pero sí me gustaría mucho hacer esto otro’”, dice Levkoff y aclara que si la pareja te quiere jamás te juzgará por eso. “Si te presionan o juzgan, termina esa relación”, sentencia.



Quiérete, conócete

“La sexualidad es una parte importante de lo que somos, aunque no nos demos cuenta y debemos estar consciente de ello. Reconocer eso y expresarlo verbalmente te libera”, insiste Boodram. Para ello, propone escuchar a tu cuerpo y sólo hacer aquello con lo que te sientas cómodo. “Es importante que sepas que tu cuerpo tiene la capacidad de obtener placer independientemente de si tienes una pareja o no. Esto puede incluir la masturbación, pero no necesariamente. Puede ser simplemente permitirte hacer cosas que te hagan sentir sexy o bien”, aclara Levkoff.





Cuida tu salud sexual

Pregunta a tu pareja si tiene una ETS: “Muchas personas tienen enfermedades de trasmisión sexual y aun así llevan una vida sexual sana y feliz. Pero es importante ser honesto y darle a tu pareja la oportunidad de tomar esa decisión. Cuéntale y asegúrate de que usen condon”, señala Levkoff.

A quienes desean preguntar a su pareja y no saben cómo, Boodram recomienda comenzar contando algo propio. “Si revelas algo imperfecto de tu vida sexual abres la puerta para que esa persona te diga algo. Yo tuve clamidia y es maravilloso porque así puedo decirle a la gente que no necesariamente debe tener una salud perfecta, lo que hay es que ser honesto”.

Para saber más sobre cómo mejorar tu vida sexual visita este link de la campaña 5 Pasos de la Coalición Nacional de Salud Sexual donde encontrarás información útil.