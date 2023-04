La verdadera razón por la que las ostras estimulan el deseo sexual

Aunque muchos de esos patógenos son imperceptibles al gusto y a la vista, por lo que es imposible reducir el riesgo de intoxicación alimentaria a cero, si la ostra no tiene agua y la carne está pegada a la concha de las paredes y no está brillante, es preferible descartarla. A fin de cuentas, no hay nada más “mata pasión” que un malestar estomacal.