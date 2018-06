Ya es oficial: la OMS incluye el "trastorno del videojuego" como enfermedad mental

"Vamos a dejar de tener las manos atadas en cuanto a los tratamientos, nos permitirá tratar a los pacientes y obtener reembolsos", dijo en declaraciones a The New York Times Petros Levounis, presidente del departamento de psiquiatría de Rutgers New Jersey Medical School. "No tendremos que dar más rodeos con respecto a este tema, llamándolo depresión o ansiedad, que son consecuencia del problema pero no el problema mismo".