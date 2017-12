¿Pasas mucho tiempo enganchado a los videojuegos? La adicción será considerada un trastorno

: la esposa de Will Smith no ha tomado licor en más de una década. “Me encontré a mí misma bebiendo dos botellas de vino en el sofá y me dije: Jada creo que tenemos un problema. Tuve dificultades con el alcohol y debí aprender a usar otras herramientas para manejar la tristeza . Desde ese día no tomé más y no lo he hecho durante ocho años”, escribió en un post de Facebook compartido unos años.