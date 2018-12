Que la soledad haya alcanzado niveles de epidemia en Estados Unidos ya no es ninguna novedad, pero sí el hecho de que, contrario a lo que se piense, puede afectarnos con igual intensidad mucho antes de la vejez . Esa es una de las principales conclusiones a las que llegó un estudio que revela que esa sensación hace pico en tres etapas de la vida: a los 20, a mediados de los 50 y a los 80 años.

La soledad es un sentimiento completamente subjetivo que nada tiene que ver con tener gente alrededor, puntualiza Jeste. “La soledad no quiere decir estar solo. No quiere decir no tener amigos. Se define como estrés subjetivo. Es la discrepancia entre las relaciones sociales que deseas y las que tienes”, dijo en entrevista con CNN.