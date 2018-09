La soledad es contagiosa y puede matar, pero hay maneras de combatirla

En el Reino Unido, entre el 21% y el 31% de las personas afirma que ha tenido sensación de soledad en algún momento. Encuestas realizadas en otras partes del mundo muestran resultados parecidos . Y no solo los adultos nos sentimos solos. Una décima parte de los niños de preescolar y de los alumnos de primer curso afirman sentirse solos en el ambiente escolar .

Hay mucha gente que se siente así hoy en día. Pero la soledad no se refiere necesariamente al número de personas con las que hablas o que te rodean . Uno puede tener mucha gente a su alrededor y aun así sentirse solo.

Como el humorista Robin Williams dijo en la película El mejor padre del mundo : “antes pensaba que lo peor que te podía pasar en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor que te puede pasar en la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo”.

¿Qué es la soledad?

La soledad es la diferencia que existe entre el número y la calidad de relaciones que queremos tener y aquellas que en realidad tenemos . Podemos tener solo dos amigos, pero si nos complementamos bien con ellos y satisfacen nuestras necesidades, no nos sentiremos solos . De igual manera, podemos sentirnos solos teniendo muchos amigos .

Pero la soledad no se limita a cómo nos sentimos. También puede provocar que actuemos de una forma diferente , porque tenemos menos control sobre nosotros mismos. Por ejemplo, es más probable que pidamos tarta de chocolate para comer en vez de un almuerzo de verdad , que pidamos comida a domicilio para la cena o que nos apetezca menos hacer ejercicio, algo que es importante para la salud física y mental. También es probable que bajo ese estado actuemos de manera agresiva con los demás.

Los estudios muestran que las personas que no son solitarias tienen más probabilidades de volverse solitarias si salen con gente que lo es. La soledad es contagiosa, como la felicidad . Cuando salimos con gente feliz, tenemos más probabilidades de ser felices.

También hay un gen de la soledad que se puede heredar . Esto no implica que acabemos estando solos en la vida, pero afecta a lo afligidos que podamos sentirnos por la desconexión social. Las personas con este gen sufren más cuando no tienen las relaciones que desean.

A los hombres les afecta más

Y hay malas noticias para los hombres . El índice de mortalidad por esta causa es mayor en los hombres que en las mujeres . Ellos son menos fuertes y tienden a ser más depresivos que las mujeres en las mismas circunstancias. La causa de esta diferencia es que, generalmente, los hombres no suelen expresar sus emociones en sociedad y, si lo hacen, son duramente juzgados . Por eso puede que ni ellos mismos admitan su situación y aguantan más tiempo antes de pedir ayuda. Esto puede acarrear graves consecuencias para su salud mental.

Debemos ser conscientes de que, algunas veces, el motivo por el que alguien no queda con nosotros no es que hayamos hecho algo mal, sino que todo el mundo puede sufrir un imprevisto. Quizá la persona con la que queríamos quedar para cenar no puede aceptar nuestra invitación porque avisamos con poca antelación y ya había quedado con otra persona para tomar algo.