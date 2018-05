Por qué los bebés amamantados son menos propensos a enfermarse

En mi investigación como químico me he centrado en los azúcares complejos que contiene la leche humana. Mis colegas y yo estamos interesados en cómo estas moléculas de azúcar ayudan a moldear el microbioma de un bebé y contribuyen a la salud en general. En última instancia, esperamos que saber más sobre moléculas específicas en la leche materna humana conduzca al desarrollo de mejores fórmulas infantiles que puedan usarse en los casos en que no sea posible la lactancia materna.