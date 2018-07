Los cuatro primeros niños rescatados de la cueva están aislados en el hospital por riesgo de infección

Los cuatro niños que fueron rescatados este domingo de una cueva en Tailandia gozan de buena salud en general y deberían poder ver a sus familias más tarde, aunque no podrán tener contacto físico hasta que el riesgo de infección haya desaparecido , dijo este lunes el jefe de la misión de rescate, Narongsak Osottanakorn.

Los primeros niños fueron ayer llevados al exterior sobre las 7:00 de la tarde hora local del domingo (8:00 am ET) e inmediatamente trasladados a un hospital cercano. Los rescatistas suspendieron la operación al quedarse sin reservas de oxígeno, pero la misión ha sido reanudada este lunes .

Thongchai al diario tailandés Kom Chad Lek, que los niños deberían poder ver a sus parientes cercanos más tarde este lunes después de que se completen las pruebas , pero advirtió que no debe haber contacto físico hasta conocer los resultados de los análisis de sangre.

"Los visitantes solo podrán reunirse y hablar con los pacientes", dijo. "No abrazarse ni tocarse y [los visitantes] deben dejar una distancia de uno a dos metro s de los pacientes hasta que se conozcan los resultados de sus análisis de sangre", dijo el médico.

"No nos han dicho qué niño ha sido sacado (...) No podemos visitar a nuestros niños en el hospital porque necesitan ser monitoreados por 48 horas", dijo Somboon a Reuters. No está claro cómo encaja esto con los informes del funcionario de salud tailandés, que los padres podrían visitar a sus hijos esta noche.