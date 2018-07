En Tailandia y fuera del país, se difundieron críticas al entrenador por entrar a la cueva de Tham Luang Nang, donde supuestamente hay un cartel que advierte no entrar en la época del Monzón, cuando las lluvias más fuertes e inesperadas azotan la región . Mientras recorrían la gruta, el nivel del agua subió por culpa de las precipitaciones.

Pero las familias de los doce adolescentes hablan de él como el protector de sus hijos. Escribieron una carta al joven de 25 años y le dijeron: "Queremos que sepa que no hay ningún padre enfadado con usted , por lo tanto, no se preocupe por eso".

"Los quiere más que a sí mismo", explicó a The Washington Post una amiga del entrenador. "No bebe, no fuma, es el tipo de persona que se cuida él mismo y enseñó a los chicos a hacer lo mismo".