Trump agita el miedo a los inmigrantes en Europa y se enorgullece de su dura política de 'tolerancia cero'

Conte, el jefe del Gobierno italiano, no se presentó a los comicios, sino que fue propuesto por los líderes del Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte. El nuevo gobierno italiano se ha convertido en uno de los más antimigratorias de la Unión Europea, sobre todo tras negar la entrada a sus costas de los buques que rescatan inmigrantes de las aguas del Mediterráneo.

El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, ha repetido en numerosas ocasiones durante las últimas semanas que no van a dejar que entren refugiados en el país. "Salvar vidas es un deber, convertir a Italia en un gran campo de refugiados, no. Italia ha dejado de agachar la cabeza y obedecer, esta vez HAY ALGUIEN QUE DICE NO", escribió Salvini en su cuenta de Twitter recientemente. Además, incluyó el hashtag #chiudiamoiporti ("cerremoslospuertos).