Qué busca Kim Jong Un en China tras la invitación de Xi Jinping

China es un importante actor diplomático en el tablero sensible de los programas nuclear y balístico de Corea del Norte , pues el gigante asiático es su principal aliado político y comercial.

China y Rusia han planteado ante la ONU levantar esas sanciones, mientras Trump se inscribe en el propósito de mantenerlas hasta no obtener resultados concretas sobre la desnuclearización.

"El 'timing' no podía ser mejor", señaló Harry Kazianis, del gabinete conservador estadounidense Center for the National Interest, citado por la agencia AFP.