La incertidumbre domina las negociaciones del NAFTA pese al optimismo por el cambio de gobierno en México

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador es visto por algunos expertos como ese nuevo elemento que podría influir en agilizar las negociaciones que se paralizaron en mayo pasado, luego de varias propuestas polémicas formuladas por Estados Unidos y calificadas por líderes empresariales como "peligrosas" para el proceso. Sin embargo, otros expertos aseguran que los buenos ánimos no serán suficientes para lograr un acuerdo antes de enero de 2019.

Trump ha sugerido la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial bilateral con México y luego uno con Canadá, idea que no ha sido respaldada por esos países, quienes apuestan a un pacto que incluya a los tres.

¿En qué quedaron en la última ronda?

Las rondas de negociación quedaron suspendidas seis meses después de su comienzo, en agosto de 2017, pese a que durante ese periodo se lograron avances importantes en la actualización, más no en la modificación del texto del NAFTA.

EEUU también pidió que para que los tres países puedan exportar automóviles gozando de aranceles cero, el auto debe contener al menos 85% de contenido regional propio, y no solo el 62.5% que se tenía establecido. Una propuesta que ha sido rechazada por México y Canadá.

De acuerdo con Arlene Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey, en la última ronda realizada, se generó un ambiente propicio para no dejar de lado todo el texto sino continuar con la reforma de artículos muy puntuales. Sin embargo, no significa que el tratado está asegurado debido a que los plazos fijados no han sido respetados.