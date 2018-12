Misteriosos incidentes en Cuba: estudio médico revela que diplomáticos de EEUU sufrieron daño en oídos

"Estas personas resultaron heridas", dijo el doctor Michael E. Hoffer, director del Programa de equilibrio y vestibular de la universidad y autor principal del estudio. "No estamos seguros de cómo. La lesión resultó en un daño en el oído y algunos problemas para pensar ". Hoffer agregó que sus primeras investigaciones confirman que los afectados padecían trastornos reales, no histeria colectiva, como dijo el gobierno cubano. "Qué los causó, quién lo hizo, por qué, no sabemos ninguna de esas cosas”.