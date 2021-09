Vuelve el misterio del 'síndrome de La Habana': esto es lo que sabemos sobre los ataques sónicos contra diplomáticos

Las circunstancias del incidente aún se están investigando, y los funcionarios aún no han determinado si el oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) cuya identidad por el momento se desconoce, fue víctima de estos “ataques sónicos” porque viajaba con el director de la agencia, William J. Burns, o por otras razones, reporta The New York Times.