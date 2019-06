Estados Unidos multa a Expedia y a otras empresas por prestar servicios relacionados con viajes a Cuba

Estas sanciones, por las cuales los afectados deberán pagar multas de miles de dólares , llegan a menos de un mes de anunciar nuevas medidas restrictivas contra el régimen de La Habana, aunque las acusaciones comprehenden actividades de esas compañías entre 2011 y 2014, durante las dos administraciones de Barack Obama , por lo que, técnicamente, no guardan relación con la nueva política de mano dura de la administración Trump hacia Cuba.

El gigante de los viajes online Expedia Group Inc. (Expedia) , con sede en Bellevue, Washington, ha sido el principal afectado por estas medidas y ha acordado pagar 325,406 dólares al gobierno de Estados Unidos, que le acusa de haber vendido servicios de viajes a Cuba a al menos 2,221 personas entre 2011 y 2014, en una “aparente” violación del embargo, según señala el propio comunicado del Tesoro .

Por separado, el Departamento del Tesoro anunció un acuerdo con Hotelbeds USA , subsidiaria radicada en Florida del grupo español Hotelbeds, que pagará 222,705 dólares a la OFAC para “liquidar su posible responsabilidad civil por ayudar a las personas con servicios de viajes no autorizados relacionados con Cuba”, en lo que también llamaron “aparentes” violaciones del embargo, ocurridas entre diciembre de 2011 y junio de 2014.

Además de estas dos empresas, la OFAC también anunció sanciones de 40,320 dólares contra una persona y la empresa Cubasphere Inc. , afincada en Monterrey, California, por participar en transacciones relacionadas con 104 clientes en cuatro viajes a Cuba y dentro de la isla, entre diciembre de 2013 y febrero de 2014.

Según la OFAC, la compañía y la persona implicada continuaron desarrollando este tipo de actividades aún después de haber sido notificados por ellos y además, sugerían a los clientes que a su regreso no dieran detalles sobre el viaje a los funcionarios y que no mostraran ningún recibo. Por todo esto, el monto inicial de la multa fue de 112,000 dólares, que se quedaron en los 40,320 acordados al valorar que la agencia no tenía antecedentes ni ningún otro problema anterior con la OFAC.