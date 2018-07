Los hermanos son a menudo las únicas personas con las que compartimos una relación durante toda la vida , desde la cuna hasta la sepultura. Y, en un momento de crisis de confianza a todos los niveles (comenzando por la desilusión hacia la política y las instituciones), disfrutar de una relación sólida aporta una enorme seguridad. Si funciona, claro, que no tiene por qué ser el caso. Tu hermana puede ser tu mejor amiga pero también una fuente inagotable de celos, riñas y conflictos a lo Caín y Abel. O quizá, simplemente, una persona con la que te limitas a contactar en los cumpleaños y demás celebraciones familiares.

Hasta hace poco, los niños pasaban más tiempo con sus hermanos que con sus amigos, padres, maestros o incluso solos. La calidad de este tiempo juntos es un importante predictor de la salud mental en la edad adulta, según The American Journal of Psychiatry . La gente que está emocionalmente más cerca de sus hermanos tiene mayor satisfacción de vida y menores tasas de depresión . Además, en momentos de estrés, los hermanos pueden dar un fuerte apoyo emocional y financiero.

Por otra parte, los niños que tienen hermanos y hermanas mayores afectuosos y comprensivos, tienden a ser más empáticos que aquellos que no tuvieron esta suerte, según un estudio publicado en la revista Child Development . Más allá del impacto de los padres, tanto los hermanos mayores como los pequeños se influencian positivamente en el desarrollo de la empatía .

“Los hermanos pueden pelearse pero al día siguiente están tomando el desayuno juntos. Son relaciones que permiten aprender mucho sobre cómo resolver conflictos ”, señala a Univision Noticias Laurie Kramer , profesora de psicología aplicada de Northeastern University y especialista en la materia. Kramer, que cree que el universo fraternal no se ha estudiado lo suficiente (o al menos no en comparación con las relaciones entre padres y madres e hijos), cree que los hermanos añaden otra dimensión a nuestra comprensión de las cosas. "Si estudias lo que hacen los hermanos, y cómo cambian estos vínculos, estamos incrementando nuestra habilidad para entender mejor el futuro de todas las relaciones”, apunta.

1. Potenciar las oportunidades de compartir y pasarlo bien

El problema, apunta Kramer, es que si quieren contar el uno con el otro en el futuro, esta relación tiene que cultivarse desde mucho atrás . Los padres confían en que los hermanos se tendrán unos a otros cuando ellos no estén, “pero esto no se consigue de la noche a la mañana”. Cuanto más momentos positivos compartidos tengan en sus recuerdos, mejor, señala esta experta.

2. Ser abierto y franco (atreverse a decir "te quiero")

Esta es una de las cinco estrategias que utilizan los adultos para mantener relaciones exitosas, según explica la investigadora en comunicación Elizabeth Dorrance. Ser abierto quiere decir compartir tus preocupaciones y poder comunicar tus emociones, tus planes, tus sueños. De esta forma, tu hermano sabe en qué punto estás en tu vida. Decir a tu hermano lo que piensas no es nada fácil si no estás acostumbrado a compartir tus sentimientos con tu familia, y verbalizar tu apreciación hacia ellos. Este es un tipo de comunicación que cuesta trabajo en el contexto de la familia, explica Dorrance. Pero es un error pensar que tus familiares, por el hecho de serlo, no necesitan escuchar que los quieres.