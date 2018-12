'Morgenfrisk' y otras palabras que describen la felicidad, pero no tienen traducción al español

A veces faltan las palabras para describir lo que sentimos en nuestro idioma, que puede quedarse corto cuando se trata de expresar diferencias sutiles en los sentimientos. Pero que no sepamos cómo expresarlo no quiere decir que no exista.

¿Cuál es el propósito de descubrir nuevas palabras que no tienen traducción en otros idiomas? Lomas argumenta que, al hacerlo, expandimos las fronteras de nuestra mente y enriquecemos nuestra vida emocional. "Estas palabras nos permiten dar voz a sentimientos que probablemente hemos experimentado pero que no teníamos la habilidad de conceptualizar", señala. "Pueden incluso ayudarnos a entender sentimientos de los que previamente no éramos conscientes o no habíamos disfrutado".