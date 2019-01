Prueba: Ford Ranger 2019, cumple con lo prometido

Nuestra experiencia de manejo se produjo en la ciudad de San Diego en California a bordo de la versión Lariat con el paquete todoterreno FX4, el cual trae amortiguadores mono-tubulares, diferencial bloqueable, neumáticos más agresivos Hankook Dynapro AT-M todoterreno, muelles posteriores más flexibles y etc.

Como era predecible, la reacción de su motor de 4 cilindros trabaja muy bien en altura gracias a su turbocargador con doble hélice. Lo que no era esperado es su rápida reacción, sobre todo cuando se selecciona ‘Sport Mode’ retrasa los cambios de marchas de la transmisión. Además, ajusta la sensibilidad del sistema de dirección y del acelerador.

Al momento de ordenar una Ford Ranger uno puede optar por 4x2 o 4x4 . El sistema de tracción a las 4 ruedas el sistema ‘ Terrain Management ’ el cual funciona con un software que administra el sistema de control de tracción, firmeza del volante, respuesta del acelerador, cambio de marchas, etc. El conductor puede legir entre 4 modos disponibles que pueden ser operados en 4-high y 4-low (Grass/Gravel/Snow, Mud/Roots, Sand y Normal).

Con una plataforma tan bien balanceada solo espero tener la oportunidad de probar la versión Raptor de la Ranger que aún no ha sido oficializada en para EE. UU., pero en vista a la popularidad del segmento y al éxito de la Ford F-150 Raptor, no me quedan dudas que aparecerá muy pronto en esta parte del mundo.