El Genesis G70 demuestra que no hay que ser alemán para ser un buen sedán deportivo

Pero las cosas se complicaron muy rápido para Genesis que a pesar de haberse hubicado en el primer lugar entre todos los fabricantes que venden automóviles en Estados Unidos, en términos de calidad inicial y en términos de cuanto le gusta la marca a los dueños de sus vehículos según JD Power, sus vehículos no se venden tan bien como los de sus rivales por una mezcla de errores en la configuración de sus ocnsecionarios y excepticismo del público. También influye que la marca hasta ahora ha contado con una diminuta línea de solo dos modelos, los Genesis G80 y G90 , ambos excelentes, espaciosos, poderosos y lujosos sedanes, adorados por sus dueños, pero ignorados por la gran mayoría de los compradores.

Hyundai, la casa matriz tanto de Kia como de Genesis ha invertido una verdadera fortuna en amasar una impresionante nómina en talento de diseño para poblar estudios en California, Alemania y Corea. Si algún producto muestra el valor de esa inversión ese es el G70. Su carrocería luce sólida sin ser pesada y dinámica sin imitar a los alemanes, y aunque desde algunos ángulos puede lucir algo genérico, la impresión general es la de un vehículo con una imagen muy propia. Esta característica es resaltada, no en poca medida, por una hermosa interpretación de la parrilla hexagonal de utilizan los G90 y G80, que parece lograda por la tensión de varios elementos diagonales que nacen de sus vértices, incluyendo los faros, conformando uno de los frontales más interesantes que he visto en años.

Estos motores son un cuatro cilindros turboalimentado con 2.0 litros de desplazamiento que produce 252 caballos de fuerza y 260 libras pie de torque y un V6 doble-turbo de 3.3 litros de desplazamiento que produce 365 caballos de fuerza y 376 lbs.-pie de torque . Ambos motores son gerenciados por una transmisión automática de 8 velocidades que es asertiva y deliciosamente rápida, pero el 2.0 litros puede ser ordenado con una transmisión manual de 6 velocidades, en cuyo caso produce 255 caballos de fuerza, lo cual interpretamos como la manera que tiene Genesis de decirnos que su G70 es un carro para pilotos y no solo para simples choferes. Un sistema de tracción integral (AWD) opcional está disponible solo para las versiones con transmisión automática.

El interior es más derivativo. El tablero de instrumentos y controles rinde homenaje a los diseños de BMW sin copiarlos, pero aun así no deja de tener un fuerte sabor alemán. La columna de controles central está orientada hacia el conductor y su operación es fácil e intuitiva a través de controles que se sienten lujosos y sólidos. Los acabados son de primera tanto en aspecto, resaltado por tejidos acolchados en forma de rombos con hilos contrastantes, como al tacto. Por más que busqué no conseguí una superficie que se sintiera barata o mal hecha. Los asientos en sí mismo se sienten cómodos, ofrecieron el suporte lateral necesario para las maniobras y el castigo a los que sometimos a los modelos de pruebas en pista, y carecen de la sensación de rigidez innecesaria que plaga a algunos carros alemanes en los que el G70 está obviamente inspirado. La posición de manejo es más baja de lo común, lo que acentúa el espíritu deportivo del auto y nos dice, quizás, que Genesis no tiene intención de presentar una versión coupé de este modelo.