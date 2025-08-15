Washington DC demanda para bloquear la toma de control federal de su departamento de policía

El Distrito de Columbia presentó una demanda judicial este viernes para impedir que el presidente Donald Trump asuma el control de su departamento de policía, horas después de que su administración intensificara su intervención en las fuerzas del orden de la capital del país al nombrar a un funcionario federal como el nuevo jefe de emergencia del departamento.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, solicitó una orden de restricción de emergencia en la demanda ante un tribunal federal, argumentando que la administración Trump está excediendo con creces las facultades legales del presidente.

“Las acciones ilegales de la administración son una afrenta a la dignidad y la autonomía de los 700,000 estadounidenses que consideran a DC su hogar. Esta es la amenaza más grave a la autonomía que el Distrito ha enfrentado jamás, y estamos luchando para detenerla”, declaró Schwalb. La demanda se produce después de que la fiscal general de Trump, Pam Bondi, anunciara el jueves por la noche que el jefe de la DEA, Terry Cole, asumirá “los poderes y deberes conferidos al jefe de policía del Distrito de Columbia”.

El Departamento de Policía Metropolitana "debe recibir la aprobación del Comisionado Cole" antes de emitir cualquier orden, dijo Bondi. No quedó claro en qué situación se encontraba la actual jefa de policía de la ciudad, Pamela Smith, quien trabaja para el alcalde.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, contraatacó, escribiendo en redes sociales que "no existe ninguna ley que transfiera la autoridad de personal del Distrito a un funcionario federal". El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la demanda del distrito, y un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a los mensajes solicitando comentarios.

El jefe había accedido a compartir información sobre inmigración

Schwalb declaró el jueves por la noche que la directiva de Bondi era "ilegal", argumentando que la fuerza policial de la ciudad no podía acatarla. En un memorando a Smith, escribió que "los miembros del Departamento de Policía de Washington (MPD) deben seguir obedeciendo sus órdenes y no las de ningún funcionario no designado por la alcaldesa", lo que dio pie al enfrentamiento legal entre el distrito, predominantemente demócrata, y la administración republicana.

El fiscal general del Distrito de Columbia es un cargo electo, el principal funcionario legal de la ciudad y es independiente del fiscal federal de Washington, nombrado por el presidente. El fiscal general de los Estados Unidos también es nombrado por el presidente, no electo.

La directiva de Bondi llegó incluso después de que Smith les hubiera ordenado a los oficiales del MPD horas antes que compartieran información con las agencias de inmigración sobre personas que no estuvieran bajo custodia, como alguien involucrado en una parada de tráfico o un puesto de control.

El Departamento de Justicia declaró que Bondi discrepaba con la directiva del jefe de policía porque permitía la aplicación continua de las "políticas santuario", que generalmente limitan la cooperación de las fuerzas del orden locales con los agentes federales de inmigración.

Bondi afirmó que estaba rescindiendo esa orden, así como otras políticas del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) que limitaban las indagaciones sobre el estatus migratorio e impedían los arrestos basados únicamente en órdenes federales de inmigración.

Todas las nuevas directivas deben ahora recibir la aprobación de Cole, declaró la fiscal general. La toma de control policial es la última medida de Trump para poner a prueba los límites de su autoridad legal y llevar a cabo su agenda, apoyándose en estatutos ambiguos y un supuesto estado de emergencia para reforzar su mensaje de mano dura contra la delincuencia y sus planes de acelerar la deportación masiva de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos.

También marca una de las ejecuciones más drásticas de la autoridad federal sobre un gobierno local en la era moderna. Si bien Washington ha lidiado con picos de violencia y una visible situación de indigencia, la tasa de homicidios de la ciudad se ubica por debajo de la de varias otras grandes ciudades estadounidenses, y la capital no se encuentra sumida en el colapso de la seguridad pública que ha descrito la administración.

Los residentes están presenciando una importante demostración de fuerza

Una población ya tensa tras días de intensificación de las hostilidades ha comenzado a presenciar demostraciones de fuerza más significativas en toda la ciudad.

Tropas de la Guardia Nacional vigilaron algunos de los monumentos más famosos del mundo y los Humvees se posicionaron frente a la concurrida estación principal de tren. Voluntarios ayudaron a personas sin hogar a abandonar campamentos de larga data, cuyo destino a menudo era incierto.

La policía del Departamento de Seguridad Nacional se mantuvo en las afueras del Nationals Park durante un partido el jueves entre los Nacionales de Washington y los Filis de Filadelfia. Agentes de la DEA patrullaron The Wharf, una popular zona de vida nocturna, mientras que agentes del Servicio Secreto fueron vistos en el barrio de Foggy Bottom.

Bowser, quien se encontraba en una situación delicada entre la Casa Blanca republicana y el electorado de su ciudad, mayoritariamente demócrata, se encontraba fuera de la ciudad el jueves por un compromiso familiar en Martha's Vineyard, pero regresaría el viernes, según informó su oficina. El aumento de la visibilidad de las fuerzas federales en la ciudad, incluso en muchas zonas de alto tráfico, ha sido impactante para los residentes que siguen con sus vidas.

Trump tiene la facultad de asumir el control de las fuerzas del orden federales durante 30 días antes de que sus acciones sean revisadas por el Congreso, aunque ha dicho que reevaluará su decisión conforme se acerque la fecha límite. Los agentes instalaron un puesto de control en una de las populares zonas de vida nocturna de Washington DC, lo que provocó protestas. Las tropas estaban estacionadas afuera del centro de transporte de Union Station mientras los 800 miembros de la Guardia que fueron activados por Trump comenzaron misiones que incluyen seguridad de monumentos, patrullas de seguridad comunitaria y esfuerzos de embellecimiento, dijo el Pentágono.

Las tropas asistirán a las fuerzas del orden en diversas funciones, incluyendo puestos de control de tráfico y control de multitudes, según declaró el Mayor de la Guardia Nacional Micah Maxwell. Los miembros de la Guardia han recibido entrenamiento en tácticas de desescalada y equipos de control de multitudes, añadió Maxwell.

Los efectivos de la Guardia Nacional tienen una presencia semirregular en Washington DC, y suelen utilizarse durante eventos públicos masivos como la celebración anual del 4 de julio. Anteriormente, se han utilizado con regularidad para el control de multitudes en las estaciones de metro y sus alrededores.

