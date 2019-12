"Voten para generar cambios": el regalo que pide una quinceañera a los invitados a su fiesta

"Quiero guiar mi discurso hacia la necesidad de votar para ayudar a nuestras familias a que puedan permanecer unidas y que no tengan que ser separadas solo por haber migrado a Estados Unidos; ellos vinieron para tener una mejor vida", declamó Kimberly a Univision Noticias al repasar sus ideas, las primeras que ha tenido sobre política.

Kimberly nació en Houston en una familia estadounidense de origen mexicano. Ha vivido en esa ciudad tejana sus 15 años. A esa misma edad, su abuela materna en lugar de preparar una fiesta de quinceañera se despedía de sus siete hermanos en Allende, Nuevo León, y emigraba a Estados Unidos con una visa de turista para trabajar como niñera. No regresó más a México y por años vivió indocumentada haciendo también de mesera y aceptando empleos mal remunerados hasta que consiguió la ciudadanía casi dos décadas después.

"Yo crecí con mi mamá siendo indocumentada, pero en esos tiempos era diferente", cuenta Mary Ann Brown, la madre de Kimberly. "No teníamos a los políticos que hay ahora. El presidente de ahorita ha hecho la vida de la gente indocumentada muy difícil (...) Viven con miedo. Yo puedo decir que al crecer yo no tuve los mismos miedos que tienen los niños de ahora, que no saben si van a llegar y sus papás van a estar en su casa".