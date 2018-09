Violaciones grupales, drogas y alcohol: 8 claves de la tercera acusación contra Brett Kavanaugh

Tras esa primera acusación, Judge ha oscilado entre que "no recuerda" y que "nunca vio" algo como lo relatado en el incidente. Luego, en una carta al Comité Judicial del Senado del 18 de septiembre dijo: "No tengo memoria de este supuesto incidente. Brett Kavanaugh y yo éramos amigos en la escuela secundaria, pero no recuerdo la fiesta descrita en la carta del Dr. Ford. Más al punto, nunca vi a Brett actuar de esa manera".