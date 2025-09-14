¿Un tercer mandato de Trump? En este asunto sí coinciden juezas de la Corte Suprema

Video Trump no descarta un tercer término en la Casa Blanca: ¿qué tan posible es esto, según la ley?

Pese a que discrepan notablemente en casos clave que han llegado a la Corte Suprema, la conservadora Amy Coney Barrett y la liberal Sonia Sotomayor coincidieron estos días sobre un asunto: la Constitución de Estados Unidos prohíbe que un presidente, como Donald Trump, busque un tercer mandato.

Ambas se refirieron a la Enmienda 22 de la Constitución, que establece que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces”.

PUBLICIDAD

“Eso es lo que dice la enmienda, ¿verdad?”, respondió Barrett este lunes en una entrevista de Fox News cuando fue consultada sobre ese tema.

Cuando el presentador insistió en que la enmienda establece que un presidente solo puede postularse dos veces, la jueza conservadora —quien precisamente fue designada por el republicano para el alto tribunal durante su primer mandato— se limitó a contestar “cierto”.

La magistrada también se refirió a esta cuestión en su reciente libro Listening to the Law aunque sin mencionar directamente a Trump. En el libro destacó la claridad del límite de dos mandatos añadido a la Constitución en 1951. “Ese claro imperativo —ahora consagrado en nuestra ley vinculante— no deja lugar a dudas”, escribió.

A la jueza Sotomayor también se le preguntó sobre el tema recientemente en una entrevista en la cadena ABC. "La Constitución es ley establecida. Nadie ha intentado cuestionarla", zanjó la magistrada.

"Está en la Constitución, y hay que entender que no hay ley superior en Estados Unidos que la Constitución de Estados Unidos", agregó la magistrada de origen puertorriqueño nombrada para la Corte Suprema por el expresidente Barack Obama y que recientemente criticó duramente al gobierno de Trump por detener personas por su apariencia o por hablar español.

Qué dice la Constitución sobre un tercer mandato presidencial

Las dos juezas no son las únicas que coinciden en que Trump no puede ser reelegido otra vez.

La fiscal general, Pam Bondi, dijo en abril que sería "muy difícil" encontrar una vía para que el republicano pudiera postularse a un tercer mandato. "Ojalá pudiéramos tenerlo como presidente por 20 años", dijo a Fox News. "Pero creo que terminará después de este mandato", agregó.

PUBLICIDAD

Una enmienda constitucional "es realmente la única forma de hacerlo", sostuvo Bondi. "Sería muy difícil".

La Enmienda 22 de la Constitución también especifica que "ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente, o actuado como presidente, durante más de dos años de un mandato para el cual otra persona fue elegida presidente, podrá ser elegida para el cargo de presidente más de una vez".

Por otra parte, también está la Enmienda 12 de la Constitución, que establece que "ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente de Estados Unidos". Eso entonces descartaría una hipotética opción de que un candidato a la Presidencia elija a Trump como compañero de fórmula y después renuncie para dejarle el cargo máximo.

"No creo que exista ningún truco para eludir los límites del mandato presidencial", declaró a la agencia AP Derek Muller, profesor de Derecho Electoral en Notre Dame.

“Es ilegal. No tiene ninguna posibilidad. Eso es todo lo que hay que decir”, dijo por su parte a CNN Michael Waldman, presidente y director ejecutivo del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Las declaraciones de Trump sobre su idea de buscar un tercer mandato

En lo que para algunos fue a modo de broma, Trump habló sobre un posible tercer mandato este año. Apenas un mes después de regresar a la Casa Blanca, y entre gritos de algunos seguidores en un evento que le pedían “cuatro años más”, Trump preguntó: “¿Debería postular otra vez?”. “Ustedes díganme. Ahí está su controversia, justo ahí”, dijo desatando las risas de los presentes mientras él sonreía.

PUBLICIDAD

A finales de marzo, el presidente dijo a NBC News que "no estaba bromeando" sobre esta posibilidad ya que, afirmó, existen "métodos" para lograrlo. Fue en el mismo medio, sin embargo, donde apenas un mes después rectificó sus declaraciones y aseguró que no consideraba realmente presentarse a otra elección.

"Mucha gente quiere que lo haga", declaró. "Es algo que, que yo sepa, no está permitido. No sé si es constitucional... Pero no es algo que esté buscando hacer (...) Estoy buscando tener cuatro grandes años y luego entregar el cargo a alguien, idealmente a un gran republicano".

Mira también: