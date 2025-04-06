"Sería muy difícil" que Trump pueda lograr un tercer mandato, dice la fiscal general de EEUU

Video Más de 1,200 manifestaciones en EEUU contra las políticas migratorias y aranceles de Trump

La fiscal general de Estados Unidos dijo este domingo que sería "muy difícil" para Donald Trump encontrar una vía legal para postularse a un tercer mandato como presidente.

"Ojalá pudiéramos tenerlo como presidente por 20 años", dijo Pam Bondi a Fox News. "Pero creo que terminará después de este mandato", afirmó.

PUBLICIDAD

La Constitución de Estados Unidos fue enmendada en 1947 para establecer un límite de dos mandatos presidenciales, poco después de que Franklin Roosevelt muriera cerca del inicio de su cuarto período en la Casa Blanca.

Pero las enmiendas constitucionales requieren aprobación por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, así como la ratificación por tres cuartas partes de los 50 estados, algo que los analistas políticos consideran extremadamente improbable.

"Esa es realmente la única forma de hacerlo", sostuvo Bondi. "Sería muy difícil", consideró.

La Enmienda 22 de la Constitución es clara al prohibir que un presidente que ha desempeñado el cargo por dos periodos pueda buscar un tercer mandato.

“Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces, y ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente o haya actuado como presidente durante más de dos años de un mandato para el cual otra persona fue elegida presidente será elegido para el cargo de presidente más de una vez””, dice la enmienda constitucional.

Los comentarios de Trump sobre posiblemente intentar buscar un tercer mandato

Las declaraciones de Trump sobre buscar un tercer mandato les parecieron fantasiosas a muchos al comienzo, pero el 31 de marzo el presidente de 78 años dijo a NBC News que "no estaba bromeando" sobre esta posibilidad ya que, afirmó, existen "métodos" para lograrlo.

Los comentarios de Bondi, ex fiscal general de Florida, sobre la dificultad legal de un tercer mandato parecen coincidir con la opinión de la mayoría de los expertos constitucionales.

PUBLICIDAD

Desde 2020, Trump ha hecho declaraciones confusas y contradictorias sobre la constitucionalidad de postularse para un tercer mandato.

Por ejemplo, durante un evento en Nevada durante su campaña rumbo a la reelección, Trump planteó la idea de forma confusa. "Vamos a ganar Nevada y vamos a ganar cuatro años más en la Casa Blanca", dijo en su discurso. “Y después de eso negociaremos. ¿Bien? Porque probablemente, según la forma en que nos trataron, probablemente tengamos derecho a otros cuatro después de eso”.

Aunque en entrevistas en 2024 Trump dijo que su plan era ocupar el cargo por una vez más solamente, en las campañas del año pasado también repitió la idea de un tercer período.

Mira también: