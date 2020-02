Un exgobernador, 'El Rey de los Bonos Basura' y la cubana estafadora de Medicare: los beneficiados de la clemencia del presidente

Pese a que el presidente dijo que no lo conocía, ambos coincidieron en el programa de NBC 'Celebrity Apprentice' , presentado por Trump durante 14 temporadas.

Blagojevich fue hallado culpable tras conocerse unas conversaciones telefónicas grabadas por el FBI donde hablaba de tratar de vender el escaño vacante de Obama, diciendo que era "algo valioso" y que "no lo regalas por nada".

En todo caso, el presidente Trump dijo este martes a los periodistas que creía que Blagojevich ya había cumplido su tiempo en prisión al considerar que no era un delito lo suficientemente grave.

"Ha estado en la cárcel durante siete años por una llamada telefónica en la que no pasa nada, por una llamada telefónica donde no debería haber dicho lo que dijo", había señalado Trump a periodistas el año pasado.

Clemencia para otros condenados

Las diferentes formas de la clemencia presidencial

El perdón o indulto presidencial no es una reivindicación y no borra los registros de la condena, si no que es una forma de devolverle a una persona su reputación, después de que presuntamente haya demostrado haber llevado una vida respetuosa de la ley y los códigos morales desde que fue condenada. Las personas que son perdonadas recuperan sus derechos ciudadanos, como el derecho a votar y a formar parte de un jurado.