Trump dice que Walmart debería absorber el costo de sus aranceles (aunque la empresa dice que ya no puede más)

El presidente Donald Trump declaró el sábado que el gigante minorista Walmart debería asumir los costos adicionales creados por sus aranceles.

A medida que Trump ha recaudado los impuestos a la importación, ha tratado de asegurar a un público escéptico que los productores extranjeros pagarían por esos impuestos y que los minoristas y fabricantes de automóviles absorberían los gastos adicionales.

La mayoría de los análisis económicos son profundamente escépticos sobre esas afirmaciones y han advertido que las sanciones comerciales empeorarían la inflación. Walmart informó este jueves que todo, desde plátanos hasta asientos de coche para niños, podría aumentar de precio.

Trump, en su publicación de Truth Social, arremetió contra el minorista, que emplea a 1.6 millones de personas en los Estados Unidos. Dijo que la empresa, con sede en Bentonville, Arkansas, debería sacrificar sus ganancias por el bien de su agenda económica que, según él, eventualmente conducirá a más empleos nacionales en la fabricación.

"Walmart debería DEJAR de tratar de culpar a los aranceles como la razón de aumentar los precios en toda la cadena", publicó Trump. "Walmart ganó MILES DE MILLONES DE DÓLARES el año pasado, mucho más de lo esperado. Entre Walmart y China deberían, como se dice, "ASUMIR LAS TARIFAS", y no cobrar NADA a los valiosos clientes. ¡¡¡Estaré observando, y tus clientes también!!!"

La publicación del presidente republicano reflejó la serie cada vez más incómoda de elecciones a las que se enfrentan muchas de las principales empresas estadounidenses como resultado de sus aranceles, desde el deterioro de las ventas hasta la posibilidad de incurrir en la ira de Trump.

Trump también ha exigido que las automotrices asuman el costo de sus guerras comerciales

Trump ha advertido de manera similar a los fabricantes de automóviles nacionales que no aumenten sus precios, a pesar de que los análisis externos dicen que sus aranceles aumentarían los costos de producción.

Hasta ahora, esos aranceles han oscurecido el estado de ánimo de una economía estadounidense que de otro modo sería resistente.

La lectura preliminar de una encuesta de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento del consumidor cayó el viernes a su segunda medida más baja registrada, con aproximadamente el 75 % de los encuestados mencionando "espontáneamente" los aranceles, mientras esperaban que la inflación se acelerara.

En abril, el CEO de Walmart, Doug McMillon, estuvo entre los ejecutivos minoristas que se reunieron con Trump en la Casa Blanca para discutir los aranceles.

Pero la administración Trump siguió adelante a pesar de las advertencias y ha atacado a otras empresas como Amazon y Apple que están luchando con las interrupciones en sus cadenas de suministro.

El director financiero de Walmart, John David Rainey, dijo que cree que, por ejemplo, el precio de asientos de coche fabricados en China que antes costaban 350 dólares, pronto costarán 100 dólares adicionales, un aumento de precio del 29%.

"Estamos conectados para mantener los precios bajos, pero hay un límite a lo que podemos soportar, o a cualquier minorista para el caso", dijo a The Associated Press el jueves después de que la compañía informara de fuertes ventas del primer trimestre.

La administración de Trump recientemente redujo los aranceles del 145% sobre China al 30% por un período de 90 días.

Trump ha impuesto aranceles de hasta el 25% a México y Canadá debido a la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, perjudicando la relación con los dos mayores socios comerciales de Estados Unidos.

Hay un arancel de referencia universal del 10 % en la mayoría de los países, y a que Trump promete llegar a acuerdos comerciales en las próximas semanas después de haber conmocionado a los mercados financieros a principios de abril al cobrar impuestos de importación más altos basados en déficits comerciales con otros países.

Trump también ha impuesto aranceles a la importación de automóviles, acero y aluminio y planea hacerlo en medicamentos farmacéuticos, entre otros productos.

Los aranceles y las propias reversiones de Trump sobre cuánto debería cobrar han generado incertidumbre en toda la economía de los Estados Unidos, de tal manera que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha mantenido estables las tasas de referencia del banco central hasta que haya más claridad. Powell ha advertido que los aranceles pueden perjudicar el crecimiento y aumentar los precios.

El sábado, Trump repitió sus peticiones para que Powell recortara las tasas de referencia. Eso podría hacer que la inflación se acelere, pero el presidente ha sostenido que las presiones inflacionarias han desaparecido en gran medida de la economía.

