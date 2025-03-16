Desde latas de comida hasta aviones: qué esperan sus fabricantes de los aranceles al acero y aluminio de Trump

Video Entran en vigor los aranceles del 25% a las importaciones del acero y aluminio impuestos por Trump

El acero y el aluminio son omnipresentes en la vida de los estadounidenses. Se encuentran presentes en un refrigerador de acero inoxidable, en las latas de refresco, en el tambor que gira dentro de una lavadora. También son los metales que se usan en autos, aviones, teléfonos, sartenes, rascacielos, cremalleras... la lista suma y sigue.

Por eso los aranceles del 25% del presidente Donald Trump a todas las importaciones de acero y aluminio, que entraron en vigor la semana pasada, podrían tener un impacto generalizado en fabricantes y consumidores. Estas son algunas de las industrias y productos que dependen del aluminio y el acero.

PUBLICIDAD

La industria de la construcción y sus proyectos de vivienda

La industria de la construcción utiliza alrededor de un tercio de todas las importaciones de acero de Estados Unidos, más que cualquier otra industria. El sector depende de una cadena de suministro mundial para construir todo tipo de obras, desde aeropuertos hasta escuelas y carreteras, según Associated Builders and Contractors, un grupo comercial con más de 23,000 miembros.

El grupo afirma que algunos contratistas pudieron fijar precios para el acero o el aluminio antes de los aranceles, pero si se prolongan, los impuestos a la importación acabarán elevando los precios en un momento en el que el sector de la construcción ya está luchando contra el encarecimiento de la mano de obra y los materiales. Y la incertidumbre en torno a los aranceles hará menos probable que las empresas se comprometan a grandes proyectos de construcción, dijo el grupo.

Annie Mecias-Murphy es copropietaria y presidenta de JA&M, contratista de edificios comerciales con sede en Pembroke Pines, Florida. Algunos de los principales materiales que utiliza su empresa son barras de acero reforzado y cables de postensión, que refuerzan el hormigón.

“Para adelantarnos a los aranceles intentamos fijar nuestros precios y trabajar con nuestros socios comerciales y clientes en distintas estrategias”, explicó a la agencia AP Mecias-Murphy. “Pero, en última instancia, el aumento de los costos dificulta que los propietarios de pequeñas empresas como yo contemplemos proyectos a gran escala”, agregó.

Los productores de alimentos envasado y el futuro de sus precios

Estados Unidos importa actualmente el 70% de su acero para hojalata, según el Instituto de Fabricantes de Latas. Este material es un tipo de acero recubierto de estaño, cromo u óxidos de cromo que se utiliza para fabricar envases metálicos, como latas de alimentos, aerosoles y comida para mascotas. También se utiliza para fabricar productos como pintura, barniz y otros artículos para el hogar.

PUBLICIDAD

El instituto dijo que los aranceles más limitados que Trump impuso en 2018 provocaron el cierre de nueve líneas de hojalatería en Estados Unidos, ya que los fabricantes cambiaron a otros tipos de acero o simplemente cerraron.

Mick Beekhuizen, presidente de The Campbell Co., declaró en una conferencia de resultados que su empresa importa acero para hojalata de Canadá. Beekhuizen dijo que Campbell está trabajando con sus proveedores para mitigar el impacto de los aranceles, pero puede que tenga que subir los precios.

Por su parte Consumer Brands Association, que representa a los fabricantes de alimentos envasados, dijo que está instando al gobierno de Trump a eximir los productos de aluminio y acero que no están disponibles en cantidades adecuadas en Estados Unidos. De lo contrario, los consumidores probablemente verán precios más altos en los comestibles.

“Alentamos al gobierno de Trump a reconocer las diferentes necesidades de los diferentes sectores manufactureros de Estados Unidos”, dijo a la agencia AP Tom Madrecki, vicepresidente de la cadena de suministro en Consumer Brands Association.

Las fabricantes de automóviles y un impacto que reconoce incluso la Tesla de Elon Musk

La mayor parte del acero y el aluminio de Ford, GM y Stellantis ya procede de Estados Unidos, lo que reduce el impacto directo que sentirían las empresas de unos aranceles más elevados.

Pero los expertos han advertido de que los aranceles podrían obligar a los tres fabricantes de automóviles de Detroit a subir sus precios. Los productores nacionales de acero y aluminio tendrán que aumentar su capacidad para satisfacer la demanda o arriesgarse a una escasez de oferta a corto plazo, encareciendo estos productos y elevando los costos de los vehículos.

PUBLICIDAD

Otro fabricante de automóviles que podría sentir el dolor de los aranceles: Tesla, de Elon Musk. Durante una llamada de ganancias de enero, el director financiero de Tesla, Vaibhav Taneja, señaló la incertidumbre en torno a los aranceles. “La imposición de aranceles, que es muy probable (...) tendrá un impacto en nuestro negocio y rentabilidad”, dijo Taneja.

Esto podría perjudicar a un comprador estadounidense ya de por sí sensible a la inflación. El precio medio de un vehículo nuevo fue de algo más de 48,000 dólares el mes pasado, según Kelley Blue Book.

Y al igual que con los aranceles al acero y al aluminio del primer mandato de Trump, es probable que los fabricantes de automóviles tengan que revisar sus perspectivas financieras para el año para tomar en cuenta el factor arancelario.

La industria de los electrodomésticos y lo que sucedió en el pasado con sus costos

Los fabricantes y vendedores de productos que van desde microondas a lavavajillas evalúan cómo harán frente a los aranceles. Algunos, como Whirlpool, que produce en Estados Unidos el 80% de lo que vende en el país, parecen estar más protegidos de esas tarifas. Los ejecutivos de Whirlpool dijeron a los analistas en una conferencia de inversores a principios de este mes que Whirlpool ha cerrado contratos por un mínimo de un año para la mayoría de sus materias primas, incluido el acero.

“Estamos en una posición bastante buena en este momento”, dijo Roxanne Warner, vicepresidenta senior de Whirlpool.

Pero Abt, una tienda familiar de electrodomésticos y electrónica de consumo de Glenview, Illinois, ha recibido esta semana avisos de los fabricantes de que a partir del 1 de abril subirán entre un 10% y un 15% el precio de venta sugerido de productos como cafeteras exprés y tostadoras, según Richie Palmero, comprador de pequeños electrodomésticos de la tienda.

PUBLICIDAD

Abt vende cafeteras que oscilan entre 100 y 500 dólares, así como cafeteras profesionales con precios entre 1,000 y 5,000 dólares. Palmero dijo que poner otros 250 dólares al precio de una de 2,500 es mucho, pero que no cree que las ventas se resientan significativamente.

“Creo que los clientes seguirán comprándolo porque es de buena calidad”, dijo a AP. “Pero puede que se lo piensen. Puede que tarden más en comprarlo. Puede que no sea una compra impulsiva", consideró.

Durante el primer mandato de Trump, a principios de 2018 se aplicaron aranceles a las lavadoras y los precios de los electrodomésticos se dispararon 12%, según la revista académica American Economic Review.

Las secadoras de ropa también se encarecieron, aunque no estaban en el punto de mira. El precio medio de las lavadoras y secadoras aumentó unos 86 y 92 dólares por unidad, respectivamente, según la revista académica.

Las productoras de cervezas y sodas en lata

Las empresas de bebidas estadounidenses utilizan más de 100,000 millones de latas de aluminio al año, según el Instituto de Fabricantes de Latas. La mayoría de las finas láminas de aleación de aluminio que se utilizan para fabricar latas se producen en Estados Unidos, según el Instituto. El resto es importado.

La Asociación de Cerveceros, que representa a 9,500 fabricantes independientes de cerveza artesanal de Estados Unidos, calcula que el 10% de las latas estadounidenses se fabrican con aluminio canadiense.

Los aranceles sobre el aluminio obligarán a los pequeños cerveceros a pagar más por las latas, según la asociación. Los aranceles sobre el acero también elevarán el costo de equipos como barriles y tanques de fermentación.

PUBLICIDAD

Pero no todos los fabricantes están preocupados por los aranceles al aluminio. Molson Coors afirma que ha modificado su producción en los últimos años y que ahora obtiene “casi todo” el aluminio que consume en Estados Unidos de fuentes nacionales.

El presidente y consejero delegado de Coca-Cola, James Quincey, dijo durante una reciente reunión para anunciar los resultados de la empresa, que si las latas de aluminio se encarecen, Coca-Cola puede cambiar a otros materiales como las botellas de plástico. Quincey dijo a los inversores que no quería exagerar el costo de los aranceles al aluminio. “Es un costo. Habrá que gestionarlo", dijo.

Las fabricantes de aviones

Los aviones tienen una mezcla de piezas metálicas, desde armazones de aluminio, alas y paneles de puertas hasta trenes de aterrizaje de acero y piezas de motor. Muchas son extremadamente especializadas y se suministran desde el extranjero.

La Asociación de Industrias Aeroespaciales, que representa a casi 300 empresas aeroespaciales y de defensa, afirma que los aranceles ponen en peligro su industria y la seguridad nacional. “Estamos preocupados por la presión adicional sobre una cadena de suministro estadounidense ya estresada”, dijo a AP Dak Hardwick, vicepresidente de asuntos internacionales de la asociación.

“Estamos investigando estrategias de mitigación que minimizarían los impactos de los nuevos aranceles en nuestra industria, y esperamos trabajar con el gobierno de Trump para resaltar el papel crítico que desempeñamos en la prosperidad económica, la defensa nacional y la disuasión de Estados Unidos”, agregó.

PUBLICIDAD

Mira también: