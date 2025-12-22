Donald Trump Trump se reúne con funcionarios de seguridad mientras vacaciona en Florida; la Casa Blanca dice que habrá un anuncio Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, tenían previsto sumarse al presidente Donald Trump para lo que fue descrito por la Casa Blanca como un "anuncio relevante".

Estados Unidos busca interceptar otro tanquero usado para transportar crudo venezolano

El presidente Donald Trump se reúne este lunes con sus principales funcionarios de seguridad nacional, en un encuentro que se da en medio de los esfuerzos de la Guardia Costera por interceptar tanqueros petroleros en el Caribe como parte de la presión de Washington sobre Nicolás Maduro de Venezuela.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, tenían previsto sumarse a Trump, quien se encuentra de vacaciones en Mar-a-Lago, para lo que fue descrito por la Casa Blanca como un "anuncio relevante". Trump planifica hablar sobre una iniciativa de fabricación de embarcaciones, según un funcionario de la Casa Blanca que pidió no ser identificado por no estar autorizado a comentar sobre el asunto públicamente.

El encuentro con funcionarios de seguridad del más alto nivel se da en medio de la campaña de presión, que ya lleva cuatro meses, de Trump sobre Maduro. Lo que comenzó supuestamente como un esfuerzo para frenar el tráfico de drogas desde el país sudamericano ha mutado en algo más amplio e incierto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia comenzó a evacuar a las familias de diplomáticos de Venezuela, de acuerdo con un funcionario de inteligencia europeo que también habló de forma anónima por lo sensible del tema.

El funcionario dijo a la agencia AP que el retiro comenzó el viernes e incluye a mujeres y niños. Agregó que los funcionarios de la Cancillería rusa consideran que la situación en Venezuela es "bastante sombría". Ni la Casa Blanca ni el Kremlin respondieron de forma inmediata a preguntas de AP sobre esto.

EEUU pone en su mira la 'flota clandestina' de tanqueros petroleros

Es el tercer tanquero que la Guardia Costera busca interceptar. El sábado lo hizo con un tanquero de bandera panameña llamado Centuries, que de acuerdo con funcionarios estadounidenses también es parte de la 'flota clandestina' que mueve crudo venezolano pese a las sanciones de Washington.

La Guardia Costera, con ayuda de la Marina, había incautado el 10 de diciembre otro tanquero llamado Skipper, registrado en Panamá y también parte de la 'flota negra'.

Después de esa primera maniobra con un tanquero en el mar, Trump habló de un "bloqueo total" contra Venezuela. El presidente estadounidense también ha dicho que los días de Maduro en el poder están contados.

Y la semana pasada demandó que Venezuela devuelva los activos petroleros estatizados por Venezuela hace años. Pero no existe un reclamo oficial por parte del gobierno de Estados Unidos contra el de Venezuela por empresas expropiadas durante la llamada Revolución Bolivariana.

A principios de los años 70, el gobierno venezolano nacionalizó la industria petrolera con la creación de PDVSA y sus empresas filiales. En aquel momento, las compañías extranjeras fueron indemnizadas por sus activos e inversiones.

Décadas después, con la política de expropiación que llevó a cabo al inicio de su gobierno el hoy fallecido presidente Hugo Chávez, varias empresas internacionales que tenían convenios de operación con la estatal Petróleos de Venezuela en la faja del Orinoco desde los años 90 presentaron demandas ante el Tribunal de Apelaciones Comerciales de Naciones Unidas por incumplimiento de contratos.

Algunos casos fueron ganados por los demandantes, que esperan la satisfacción de los fallos a su favor, y otros fueron resueltos por acuerdo entre las partes.

La única de las “grandes” en permanecer en el país fue Chevron, que ha logrado capear las sanciones del Tesoro mediante exenciones temporales otorgadas por la Casa Blanca. Chevron produce un tercio del crudo que se extrae en Venezuela y es la única empresa que paga precios oficiales de mercado a PDVSA.

Por otro lado, el Departamento de Defensa, bajo órdenes de Trump, sigue atacando supuestas lanchas con droga en el Caribe y la parte este del Pacífico. Al menos 104 personas han muerto en 28 ataques conocidos desde septiembre.

Esos ataques han sido fuertemente cuestionados por legisladores estadounidenses y expertos en derechos humanos que consideran que el gobierno de Trump ha dado poca o ninguna evidencia de que se trate de traficantes de drogas y que las muertes que han ocurrido en ellos suponen ejecuciones extrajudiciales.

