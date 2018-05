Trump presionó a Sessions para que controlara la investigación del 'Rusiagate' aún después de haberse recusado, indica un reporte

El fiscal general era quien debía supervisar la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones de EEUU en 2016, pero tuvo que inhibirse por no informar sobre sus reuniones con funcionarios rusos durante la campaña. 'The New York Times' indica que el presidente le pidió que mantuviera el control del caso.