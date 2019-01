“Es imposible negar cómo el equipo de la Casa Blanca estaba completamente salido de control en ese momento”, escribe Sims. Las cosas parecieron cobrar un norte con la entrada del jefe de personal John F. Kelly quien, según confiesa Sims, le dijo alguna vez en un momento de desesperación: “Este es el peor trabajo que he tenido. La gente cree que me importa cuando anuncian que seré despedido, pero si eso alguna vez sucede será el mejor día que habré tenido desde que entré a este lugar”.

A pesar de ese nivel de confianza, el presidente no movió un solo dedo cuando supo que Kelly no requeriría más de sus servicios. "El presidente no había levantado un dedo para salvar a un sinnúmero de ayudantes leales antes de mí y no lo haría para salvar muchos asistentes que vendrían… Había dejado que mi relación personal con el presidente me cegara ante la única verdad que se aplicaba a cualquiera con quien no compartía un apellido: todos éramos desechables".