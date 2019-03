Trump revoca resolución que obligaba a la CIA a reportar bajas civiles por ataques aéreos

El requisito suspendido, que tenía tres años de antigüedad, obligaba al director de inteligencia nacional divulgar un informe no clasificado el 1 de mayo de cada año sobre el recuento de los ataques de aviones no tripulados de la CIA fuera de las zonas de conflicto principales especificadas, así como las estimaciones de las bajas de militantes y civiles causadas por esos ataques.

El informe, que la Administración Trump no publicó el año pasado, debía incluir no solo los ataques militares sino también los realizados por otras agencias gubernamentales. La única agencia no militar que se sabe que realiza ataques aéreos es la CIA, cuyo programa de aviones teledirigidos está activo en Pakistán y Siria.