Este es el texto del decreto de Trump que pone fin a la separación de familias indocumentadas

Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), 8 U.S.C. 1101 et seq., se ordena de la siguiente manera:

(i) Cualquier persona que no sea ciudadano o nacional de Estados Unidos que no ha sido admitido o no está autorizado a ingresar o permanecer en Estados Unidos, que ingresó a este país con un niño extranjero o niños extranjeros en o entre puertos de entrada designados y que fue detenido; y