¿Qué es la conciliación, el atajo legislativo que usan los republicanos del Senado con el plan fiscal de Trump?

Video ¿En qué consiste el plan de recortes fiscales de Trump que aprobó la Cámara de Representantes?

La palabra "reconciliación" suena benigna, incluso armoniosa, pero en Washington DC, se refiere a un potente atajo legislativo que permite al partido en el poder evitar a la oposición y promulgar cambios radicales en los impuestos y el gasto con una simple mayoría de votos.

Los demócratas utilizaron este proceso para aprobar la Ley de Reducción de la Inflación en 2022. La reconciliación ayudó a los republicanos a aprobar grandes recortes fiscales en 2017.

Y ahora está en el centro del actual debate presupuestario, ya que los republicanos del Senado se apresuran a avanzar en su versión de la "Grande y hermosa ley", también conocida por sus siglas OBBBA, que fue aprobada por la Cámara en mayo de 2025.

Fui subsecretaria de Comercio para Gestión y Presupuesto durante la administración Clinton, cuando mis colegas y yo ayudamos a forjar una legislación bipartidista que equilibró el presupuesto federal y produjo superávits durante cuatro años, de 1998 a 2001. Incluso pudimos pagar parte de la deuda.

Pero desde 2001, la situación fiscal del país se ha deteriorado considerablemente. Y el proceso de reconciliación se ha desviado de su propósito original como mecanismo para promover una política fiscal sana.

En su lugar, ahora se utiliza para aprobar leyes partidistas, a menudo sin tener en cuenta su impacto económico en las futuras generaciones de estadounidenses.

Las normas que debe seguir un proceso de reconciliación

El proceso de conciliación fue creado por la Ley Presupuestaria del Congreso de 1974, que contó con el apoyo abrumador de ambos partidos. Su objetivo era alinear los objetivos políticos con los presupuestarios para ayudar a frenar el déficit.

Las normas especifican que un proyecto de ley que utilice el proceso de conciliación debe referirse directamente a cuestiones presupuestarias o fiscales, no puede modificar la Seguridad Social, Medicare o el propio proceso presupuestario, ni ampliar deliberadamente los déficits más allá de un plazo de 10 años.

Como parte del proceso, el parlamentario examina cada elemento del proyecto de ley y determina si cumple los requisitos, eliminando los que no los cumplan.

Esto provocó que el proyecto de ley ‘One Big Beautiful Bill’ se encontrara con un obstáculo en el Senado después de que el parlamentario dictaminara que varias partes importantes del mismo no podían incluirse tal y como estaban escritas, como un intento de reprimir los esfuerzos de los estados por obtener más fondos de Medicaid y un límite a las opciones de reembolso de la deuda estudiantil.

En el Senado, la conciliación tiene ventajas de procedimiento especiales. El debate se limita a 20 horas. Convenientemente, para el partido en el poder, el proyecto de ley final puede aprobarse con una mayoría simple de 51 votos.

Así se evita el umbral habitual de 60 votos necesario para superar un filibustero. A lo largo de sus 50 años de historia, 23 proyectos de reconciliación se han convertido en ley.

Con el tiempo, la conciliación se ha convertido en el método dominante para promulgar importantes leyes fiscales y de gasto, al fracasar el proceso presupuestario ordinario del Congreso.

Desde 1974, se han producido múltiples cierres del gobierno, casi cierres y "resoluciones continuas" provisionales a corto plazo en lugar de presupuestos anuales, todo ello acompañado de un aumento del déficit y de la deuda nacional.

Con pocas herramientas a su disposición, el Congreso ha utilizado la reconciliación para sacar adelante muchas leyes económicas importantes, como los recortes fiscales de 2001 y 2003 bajo la presidencia de George W. Bush, los recortes fiscales de 2017 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, y el Plan de Rescate Americano en 2021 y la Ley de Reducción de la Inflación en 2022 durante el gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, la conciliación tiene importantes defectos. Como el debate es limitado, los senadores a menudo votan proyectos de ley de más de 1,000 páginas sin apenas tiempo para revisar los detalles.

Y una vez que los recortes fiscales se promulgan en el marco de la conciliación, es endiabladamente difícil deshacerse de ellos.

Dada la brevedad de los plazos y la falta de transparencia inherente a estos enormes y desordenados proyectos de ley, es bastante fácil que los legisladores introduzcan asignaciones, lagunas fiscales y otros elementos extraños que no son eliminados por el parlamentario.

¿Qué contiene la ley presupuestaria de Trump?

El núcleo de la ley 'One Big Beautiful Bill', aprobada por la Cámara de Representantes, es una prórroga de los recortes fiscales del presidente Trump desde su primer mandato, que de otro modo expirarían a finales de 2025, según las normas de procedimiento para la conciliación.

Pero también incluye múltiples nuevos recortes fiscales, como el fin de los impuestos sobre las horas extraordinarias, a las propinas y la rebaja de los impuestos sobre el patrimonio, e introduce nuevos requisitos laborales para Medicaid y deroga varios créditos energéticos.

En línea con las políticas del gobierno de Trump, el proyecto de ley recorta drásticamente la financiación federal para educación, Medicaid, vivienda pública, programas medioambientales, investigación científica y algunos programas de protección de parques nacionales y tierras públicas.

También aumenta el gasto en defensa. El proyecto de ley empeoraría drásticamente las perspectivas fiscales del país, según los análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso, no partidista, y otras organizaciones.

Actualmente, la deuda nacional supera los 36 billones de dólares, según el Departamento del Tesoro estadounidense, y los pagos netos de intereses suponen alrededor del 16% de los ingresos federales, según las previsiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso para 2025.

En su análisis, la Oficina Presupuestaria del Congreso, creada también por la ley de 1974, afirma que la versión aprobada por la Cámara aumentaría el déficit en más de 3.1 billones de dólares durante la próxima década.

Una abrumadora parte de este costo proviene de la extensión permanente de los recortes de impuestos individuales promulgados inicialmente en 2017. Según el análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso, para 2035 los hogares que ganen al menos un millón de dólares recibirían un recorte fiscal anual medio de unos 45,000 dólares.

La mayoría de los hogares de ingresos medios y bajos recibirían un recorte de menos de 500 dólares al año, si acaso.

Los costes de la reconciliación

Varios senadores republicanos han cuestionado algunos aspectos del paquete de reconciliación. Dado que solo disponen de una mayoría de 53-47, y que se espera que todos los demócratas voten "no", necesitan recurrir a la reconciliación para aprobar su versión.

Aunque difiere de la versión de la Cámara de Representantes en muchos aspectos, la versión del Senado sigue favoreciendo los recortes fiscales para los hogares de renta alta y las grandes empresas.

Los republicanos del Senado también emplean un truco contable defectuoso para minimizar su coste aparente. Suponen que los recortes fiscales de Trump de 2017, que están a punto de expirar, ya han sido prorrogados e incrustan esa suposición en la línea de base presupuestaria.

Esto hace que la prórroga de los recortes fiscales no parezca costosa, a pesar de que aumentaría sustancialmente la deuda. La medida viola las convenciones normales de puntuación y engaña al público. Una contabilidad honesta mostraría que el plan del Senado añadiría a la deuda unos 500,000 millones de dólares más que la versión de la Cámara.

Las desventajas de abusar del proceso de reconciliación

Se esperan muchas discusiones y cambios antes de que el Senado pueda aprobar su versión. Después, la Cámara y el Senado tendrán que resolver sus diferencias en un comité de conferencia formado por republicanos de cada cámara del Congreso.

Una vez que lleguen a un acuerdo sobre la versión final, cada cámara votará de nuevo, y la versión del Senado aún tendrá que cumplir los términos de la reconciliación para ser aprobada por mayoría.

El presidente Trump está presionando al Congreso para que le entregue el proyecto de ley antes de irse de vacaciones el 4 de julio. En mi opinión, aunque la conciliación sigue siendo una poderosa herramienta presupuestaria, su uso actual representa una inversión fundamental de su propósito original.

Los estadounidenses merecen un debate honesto sobre las compensaciones, en lugar de más deuda disfrazada. Algunas estimaciones del impacto fiscal de la versión del Senado del proyecto de ley ascienden a 3.8 billones de dólares en una década. Agitar simplemente una varita mágica contable no hará que desaparezcan.

*Linda J. Bilmes es profesora titular de Política y Finanzas Públicas en la Harvard Kennedy School.

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Puedes leer la versión en inglés en este enlace.