Trump, el presidente que no se cansa de defender su inteligencia

"Un genio", así se describió a sí mismo este sábado en Twitter el presidente Donald Trump, como respuesta al libro 'Fire and Fury', en el que queda en entredicho la confianza que tiene su equipo de la Casa Blanca sobre su capacidad mental.

Pero esta no ha sido la primera vez en la que Trump se ufana de su coeficiente intelectual o de su habilidad para tomar decisiones como respuesta a críticas sobre su desempeño, su personalidad o su capacidad para estar al frente del país.

A continuación te presentamos un recuento de sus más destacadas intervenciones para demostrar su capacidad intelectual.

"Mi índice de inteligencia es uno de los más altos, ¡y todos lo saben!"



El 8 de mayo de 2013, Donald Trump recurrió a Twitter para hablar su superioridad intelectual escribiendo: "Perdón a los perdedores y los que odian, pero mi índice de inteligencia es uno de los más altos, ¡y todos lo saben! Por favor, no se sientan tan estúpidos o inseguros, no es su culpa". Ese mismo año hizo varios comentarios similares diciendo que tiene mayor coficiente intelectual que Obama y que George W. Bush.







"Soy una persona inteligente"



El 11 de diciembre de 2017, Trump dijo en una entrevista a Fox News que no necesitaba tener informes diarios de inteligencia, como normalmente reciben los presidentes. "Soy una persona inteligente. No necesito que me digan lo mismo en las mismas palabras todos los días durante los próximos ocho años".



"Fui a una universidad de la Ivy League. Era un buen estudiante... Soy una persona muy inteligente"



El 25 de octubre de 2017, Trump dijo que la prensa lo hace parecer poco civil. "La gente no entiende. Fui a una universidad de la Ivy League (Wharton School de la Universidad de Pensilvania). Era un buen estudiante. Lo hice muy bien. Soy una persona muy inteligente. El hecho es que, creo, realmente creo, creo que la prensa crea una imagen diferente de Donald Trump que la persona real".







"Entiendo cosas. Comprendo muy bien, mejor que casi nadie"



El 8 de febrero, dirigiéndose a la Asociación Nacional de Alguaciles sobre la prohibición de viajar que afectaría a siete países de mayoría musulmana, dijo que fue un buen estudiante.







"Créanme, soy una persona inteligente"



El 27 de enero en un discurso en la CIA, haciendo referencia a un tío que fue profesor en MIT durante 35 años. "Era un genio académico- y luego dicen: ¿es Donald Trump un intelectual? Créanme, soy una persona inteligente".







Si fuera demócrata dirían que soy una de las personas más inteligentes del mundo



El 21 de julio de 2016, el candidato presidencial Trump habló en Carolina del Sur sobre el acuerdo de armas nucleares con Irán. "Si yo fuera liberal, si, bueno, si yo fuera un demócrata liberal, dirían que soy una de las personas más inteligentes del mundo, ¡es verdad! - pero cuando eres un republicano conservador lo intentan - ah, hacen un número - por eso siempre empiezo: fui a Wharton, fui un buen estudiante, fui allí, fui allí, hice esto, construí una fortuna. Sé que tengo que dar mis credenciales todo el tiempo, porque estamos un poco en desventaja".







"Tengo un cerebro muy bueno"



El 16 de marzo de 2016, Trump apareció en el programa de MSNBC "Morning Joe" donde dijo de su experticia en asuntos internacionales: "tengo un cerebro muy bueno. (...) Sé lo que estoy haciendo y escucho a mucha gente, hablo con mucha gente y en el momento apropiado le diré quiénes son las personas. Pero hablo con mucha gente. Mi consultor principal soy yo mismo, y tengo, ya sabes, tengo un buen instinto para esto".



"Soy una persona realmente inteligente"







En agosto de 2015, desmintiendo un comentario sobre Megyn Kelly: "Fui a la Wharton School of Business. Soy una persona realmente inteligente".