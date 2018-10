Trump dice que podría enviar a la frontera hasta 15,000 soldados

"Aumentaremos más o menos entre 10 y 15,000 efectivos por encima de los números de la Patrulla Fronteriza, ICE y todos los demás que están en la frontera" , dijo Trump en declaraciones a reporteros antes de partir de Washington para un mitin de campaña en Florida. "Nadie está entrando. No estamos permitiendo que la gente entre", agregó.

Por ejemplo, el lunes pasado tuiteó: "Muchos miembros de pandillas y algunas personas muy malas están mezclándose en la caravana que viene a nuestra frontera sur. Por favor, regresen, no serán admitidos en EEUU a no ser que no pasen por el proceso legal. Esto es una invasión a nuestro país y nuestros militares están esperando por ustedes!".