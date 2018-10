Gobierno enviará 5,200 efectivos del Ejército a la frontera sur antes de que llegue la caravana de migrantes

Pese a que la Secretaría de Defensa ha indicado en más de una oportunidad que la actividad de estos efectivos se limitará solo a trabajo de apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza y no de detención, el hecho de que el presidente Trump esté hablando de "emergencia nacional" puede servir como justificativo para otro tipo de operaciones.

Trump tuiteó la mañana de este lunes lo siguiente: "Muchos miembros de pandillas y algunas personas muy malas están mezclándose en la caravana que viene a nuestra frontera sur. Por favor, regresen, no serán admitidos en EEUU a no ser que no pasen por el proceso legal. Esto es una invasión a nuestro país y nuestros militares están esperando por ustedes!"