Trump dice que “para fin de año” habrá cura para el coronavirus y presiona para terminar la cuarentena

“Creo que tendremos una vacuna para fin de año (…) Tendremos una vacuna más pronto que tarde”, aseguró Trump en el foro virtual ‘America together: returning to work’ (América unida: regresando a trabajar) que organizó la cadena Fox News.

Hasta el cierre del conteo este domingo, Estados Unidos registraba más de 66,000 muertos y 1.15 millones de contagios, cifras que continúan aumentando. "No me importa, solo quiero tener una vacuna que funcione. Realmente no me importa. Si es otro país (el que la descubre), me quitaré el sombrero ante ellos. Tenemos que idear una vacuna”, dijo Trump en otro momento.