"Entiendo lo que dices y yo me hago la misma pregunta", le respondió el presidente. "¿Sabes? Montenegro es un pequeño país con gente fuerte... Son agresivos. Pueden ponerse agresivos y, felicidades, estás en la III Guerra Mundial. Pero así es como se creó. No se olviden que yo solo llegué hace poco más de año y medio", en aparente referencia a las condiciones pactadas dentro de la alianza defensiva occidental creada en 1949.

Las críticas de Trump a las bases fundacionales de este organismo de defensa que se fundó para prevenir agresiones de la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial no son nuevas. Trump suele criticar a los países europeos por no gastar más en defensa, algo que le ha llevado a decir que no se compromete a proteger a los aliados en caso de ataque.