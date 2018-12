El presidente Donald Trump no parece aclarar con qué pagará el muro fronterizo . Solo dos días después de exigir 5,000 millones de dólares para construirlo y amenazar con paralizar el gobierno si no lo consigue, este jueves volvió a tuitear su premisa inicial: que será México el país que pondrá el dinero para construir la pared con la que pretende garantizar la seguridad fronteriza.

"Lo he dicho a menudo: de un modo u otro, México va a pagar por el muro. Esto nunca ha cambiado", escribió en su cuenta de Twitter. "El nuevo tratado comercial con México, el T-MEC , es mucho mejor que el viejo, el muy costoso y antiestadounidense NAFTA, por lo que solo con el dinero que ahorramos, ¡MÉXICO ESTÁ PAGANDO POR EL MURO!".

La nueva y cuestionable premisa de Trump, de la que no ofreció detalles y que en cualquier caso estaría sujeta a la aprobación del nuevo acuerdo comercial con México y Canadá por parte del Congreso, se produce diez días antes de que expiren los fondos que mantienen activas buena parte de las agencias federales.

El martes, en una tensa reunión con los congresistas demócratas Nancy Pelosi y Charles Schumer, el presidente aseguró que está dispuesto a cerrar el gobierno si no consigue el dinero que necesita para cumplir su tan proclamada promesa de levantar el muro, que lleva dos años tratando de financiar sin éxito. Esa solicitud hizo que muchos se cuestionaran si Trump había abandonado su promesa de campaña de que México iba a pagarlo.

Precisamente, este miércoles el presidente Trump sostuvo una conversación telefónica con su homólogo Andrés Manuel López Obrador , pero, según el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ambos gobiernos no han abordado el tema del muro por el momento.

Además, el nuevo gobierno mexicano ha insistido en que no pagará por el muro.

¿Realmente el nuevo acuerdo pagará el muro?

Las nuevas declaraciones de Trump provocaron la sorna de los líderes demócratas en el Congreso y el Senado, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, que cuestionaron que Trump no se pone de acuerdo sobre con qué pagará el muro.

"No tiene ningún sentido. Quizás no entiende cómo funciona un acuerdo comercial", dijo Pelosi, quien recordó que el Congreso, cuya Cámara Baja estará desde enero en manos de los demócratas, aún debe ratificar el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.

Por su parte, Schumer bromeó al decir que si México va a pagar el muro realmente, Trump no necesita los $5,000 millones que les exigió el martes.

“Señor presidente: si dice que México va a pagar el muro a través de NAFTA, algo que realmente dudo, entonces nosotros no tenemos que hacerlo", dijo Schumer quien sugirió al presidente que use ese dinero para financiar el gobierno. "Si el presidente realmente cree lo que tuiteó esta mañana (... ) no estaría amenazando con cerrar el gobierno", añadió.