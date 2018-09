Trump descarga en sus seguidores la responsabilidad si el Congreso lo impugna: "Será culpa de ustedes"

El presidente Donald Trum p les dijo a sus partidarios el jueves en un mitin en Billings, Montana, que si el Congreso le impugna tras un juicio político "es culpa de ustedes, por no salir a votar" .

"No salieron a votar, es la única manera de que esto ocurra", dijo Trump al comentar sobre el huracán desatado esta semana a raíz de la publicación de un artículo anónimo en el diario The New York Times en el que un alto funcionario de su gobierno revela que hay un pacto en la Casa Blanca para anular las políticas más nocivas del mandatario.